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    Главная / Торги / Поставка фильтров для ППБУ "Полярная звезда"

    Поставка фильтров для ППБУ "Полярная звезда"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 10:3028.11.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77519Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77519

    Наименование закупки

    Поставка фильтров для ППБУ "Полярная звезда"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 11:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Контактный телефон

    +7 499 580-38-27

    Факс

    +7 499 580-38-89

    Адрес электронной почты

    safaev@gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сафаев Тимур Октамджонович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка фильтров для ППБУ "Полярная звезда"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 10:30 GMT +328.11.2018 10:3028.11.2018 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77519Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка фильтров для ППБУ "Полярная звезда"

    Начальная цена

    258 701,96

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г.Холмск, ул.Лесозаводская, д.159Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка включена в цену товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром Флот"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром Флот"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12а

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтроэлемент гидравлический Parker PR3086Q"

    Кол-во: 4.000

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    413 567
    Лоты:
    1
    Регион:
    Томская область
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