Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ

    Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь10.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77516Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77516

    Наименование закупки

    Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    05.12.2018 12:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Юридический адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Почтовый адрес

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Контактный телефон

    +7 495 719-61-73

    Факс

    +7 495 719-59-10

    Адрес электронной почты

    V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Довбня Владислав Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    10.12.2018 20:00 GMT +310.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77516Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ

    Начальная цена

    216 949,14

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем по факту поставки, Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 20 декабря 2018 года.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром газобезопасность"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"

    Адрес местонахождения

    108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Многофункциональное устройство (МФУ) Kyocera FS-1120MFP"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром трансгаз Уфа"
    Ценовой запрос № 260147
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    Поставка бытовой электрической техники (УСЛ 006)
    260147
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Башкортостан Республика
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 76572
    Многофунциональные устройства формата А3
    Многофунциональные устройства формата А3
    76572
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 10:30(GMT+03:00)
    446 102
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    АО "ГАЗПРОМ ОРГЭНЕРГОГАЗ"
    Ценовой запрос № 77053
    Закупка оргтехники.
    Закупка оргтехники.
    77053
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    26.11.2018 09:30(GMT+03:00)
    453 311
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Ценовой запрос № 77657
    Поставка запасных частей для оргтехники
    Поставка запасных частей для оргтехники
    77657
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 12:00(GMT+03:00)
    44 263
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром социнвест"
    Ценовой запрос № 77759
    Закупка расходных материалов
    Закупка расходных материалов
    77759
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 09:00(GMT+03:00)
    516 715
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург Город
    ООО Газпром центрремонт
    Ценовой запрос № 77764
    поставка МФУ
    поставка МФУ
    77764
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 10:00(GMT+03:00)
    484 500
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ООО "Газпром комплектация"
    Ценовой запрос № 77860
    Многофункциональные устройства
    Многофункциональные устройства
    77860
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.12.2018 10:30(GMT+03:00)
    484 159
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБУ "ЦСОГПВИИ г. Арзамаса"
    Ценовой запрос № 77911
    многофункциональное устройство
    многофункциональное устройство
    77911
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    23 676
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить