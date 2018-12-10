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Наименование закупки
Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
05.12.2018 12:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Почтовый адрес
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Контактный телефон
+7 495 719-61-73
Факс
+7 495 719-59-10
Адрес электронной почты
V.Dovbnia@gazbez.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Довбня Владислав Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
10.12.2018 20:00 GMT +310.12.2018 20:0010.12.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77516Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютерной техники для Восточно-Сибирской ВЧ
Начальная цена
216 949,14
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Красноярский край, РФ, 660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 67 «Г»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется Покупателем по факту поставки, Поставщик обязуется поставить Товар Покупателю в срок не позднее 20 декабря 2018 года.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром газобезопасность"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром газобезопасность"
Адрес местонахождения
108814, Российская Федерация, Москва, поселение Сосенское, поселок Газопровод, дом 101, корпус 5
Кол-во: 1.000