www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ» в составе стройки: «Реконструкция промысловых объектов ООО «Астраханьгазпром»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 11:04
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ» в составе стройки: «Реконструкция промысловых объектов ООО «Астраханьгазпром»
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 07:00 GMT +328.11.2018 07:0028.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77514Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка документации для проведения конкурентной закупки на выполнение строительно-монтажных работ объекта: «Реконструкция 4-ой технологической нитки газоконденсатопровода УППГ-1 Астраханского ГКМ» в составе стройки: «Реконструкция промысловых объектов ООО «Астраханьгазпром»
Начальная цена
499 900,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Российская Федерация, Астраханская область, Красноярский районРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту оказанных услуг
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 1.000