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    Главная / Торги / Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"

    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 08:3028.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77512Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77512

    Наименование закупки

    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 10:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 08:30 GMT +328.11.2018 08:3028.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77512Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Обучение по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль"

    Начальная цена

    26 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги по обучению персонала по программе "Радиационная безопасность и радиационный контроль""

    Кол-во: 4.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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