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Наименование закупки
Алкотестер ALCOSCAN AL-1100
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 10:21
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Почтовый адрес
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Контактный телефон
+7 831 417-75-59
Факс
Адрес электронной почты
zakaz-skkb@bk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Алкотестер ALCOSCAN AL-1100
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 13:00 GMT +328.11.2018 13:0028.11.2018 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77505Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Алкотестер ALCOSCAN AL-1100
Начальная цена
10 157,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 209, Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Специализированная кардиохирургическая клиническая больница», склад 1 этаж. Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика.Оплата производится по безналичному расчету в российских рублях по факту поставки Товара в течение 10 рабочих дней со дня предоставления счетов, счетов – фактур, транспортных накладных. Авансирование не предусмотрено.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУЗ НО "СККБ"
Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "СККБ"
Адрес местонахождения
603950, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ванеева, 209
Кол-во: 1.000