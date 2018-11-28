Условия договора

Условия оплаты и доставки

1. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет: - 30% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в счет предстоящих поставок товаров (аванс), при наличии выставленного счета на предоплату. - 70 (семьдесят)% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Продавцом счета-фактуры. 2. Все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки несет Покупатель. 3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора (с правом досрочной поставки). 4. Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя.