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Наименование закупки
Приобретение антикоррозионных композиций
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 10:01
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Контактный телефон
+7 34949 7-04-00
Факс
+7 34949 7-04-99
Адрес электронной почты
nghk@nghk.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение антикоррозионных композиций
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 07:00 GMT +328.11.2018 07:0028.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77498Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение антикоррозионных композиций
Начальная цена
564 147,04
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, ЯНАО, Пуровский район, площадка строительства НГХКРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
1. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет: - 30% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания настоящего договора в счет предстоящих поставок товаров (аванс), при наличии выставленного счета на предоплату. - 70 (семьдесят)% от стоимости товаров по настоящему договору, в течение месяца, следующего за месяцем подписания сторонами товарной накладной, при наличии выставленного Продавцом счета-фактуры. 2. Все расходы, связанные с доставкой Товара до склада Покупателя, включая транспортные услуги, стоимость тары, упаковки, маркировки несет Покупатель. 3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента подписания Договора (с правом досрочной поставки). 4. Доставка Товара Покупателю производится силами Поставщика автомобильным транспортом, до склада Покупателя.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром НГХК"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром НГХК"
Адрес местонахождения
629305, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Южная, 2А
Кол-во: 7.000