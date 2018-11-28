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Наименование закупки
Поставка клапанов обратных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 09:59
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9
Почтовый адрес
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731
Контактный телефон
+7 34949 1-63-39
Факс
Адрес электронной почты
t.demyanik@ceg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Додонов Руслан Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка клапанов обратных
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 06:30 GMT +328.11.2018 06:3028.11.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77497Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка клапанов обратных
Начальная цена
497 200,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Бованенковское НГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за счет Поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
Адрес местонахождения
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9
629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731
Кол-во: 44.000