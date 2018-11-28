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    Главная / Торги / Поставка клапанов обратных

    Поставка клапанов обратных

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 06:3028.11.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77497Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77497

    Наименование закупки

    Поставка клапанов обратных

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 09:59

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал Дочернего открытого акционерного общество "Центрэнергогаз" Открытого акционерного общества "Газпром" в г. Новый Уренгой
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Юридический адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    Почтовый адрес

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Контактный телефон

    +7 34949 1-63-39

    Факс

    Адрес электронной почты

    t.demyanik@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Додонов Руслан Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапанов обратных

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 06:30 GMT +328.11.2018 06:3028.11.2018 06:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77497Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапанов обратных

    Начальная цена

    497 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Бованенковское НГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за счет Поставщика

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" филиал Ямбургский

    Адрес местонахождения

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, Геологоразведчиков, 9

    629306, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Новый Уренгой, а/я 731, а/я 731

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан обратный SWAGELOK SS-53S6MM до 413бар обжимные фитинги под трубку 6ММ нержавеющая сталь -53...+482С"

    Кол-во: 44.000

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