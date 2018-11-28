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Наименование закупки
Поставка компьютера в сборе для ГБПОУ КМК
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 09:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Почтовый адрес
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Контактный телефон
+7 83176 5-13-11
Факс
Адрес электронной почты
kulmk@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Поставка компьютера в сборе для ГБПОУ КМК
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77487Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка компьютера в сборе для ГБПОУ КМК
Начальная цена
32 881,36
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки ул. Адмирала Макарова д.25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производиться в течении 10 дней после поставки. Доставка осуществляется за счет поставщика.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ КМК
Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК
Адрес местонахождения
607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25
Кол-во: 1.000