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Наименование закупки
Закупка авто акустики для LADA vesta
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 09:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6
Почтовый адрес
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6
Контактный телефон
+7 83164 2-11-61
Факс
+7 83164 2-25-32
Адрес электронной почты
cpmcp@soc.vrt.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брагина Любовь Николаевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка авто акустики для LADA vesta
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77482Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка авто акустики для LADA vesta
Начальная цена
6 300,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, пл. Советская, д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата по счету по факту поставки и монтажа
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
Адрес местонахождения
606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6
Кол-во: 1.000