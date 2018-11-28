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    Главная / Торги / Закупка авто акустики для LADA vesta

    Закупка авто акустики для LADA vesta

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77482Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77482

    Наименование закупки

    Закупка авто акустики для LADA vesta

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 09:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА"
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Юридический адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Почтовый адрес

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Контактный телефон

    +7 83164 2-11-61

    Факс

    +7 83164 2-25-32

    Адрес электронной почты

    cpmcp@soc.vrt.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Брагина Любовь Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка авто акустики для LADA vesta

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77482Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка авто акустики для LADA vesta

    Начальная цена

    6 300,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 606260, п. Воротынец, пл. Советская, д. 6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету по факту поставки и монтажа

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА
    Все закупки и тендеры УСЗН ВОРОТЫНСКОГО РАЙОНА

    Адрес местонахождения

    606260, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Воротынец, пл. Советская, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Магнитола CD-MP3 Pioneer P0000000712"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    06.12.2018 04:00(GMT+03:00)
    232 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
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