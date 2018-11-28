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Наименование закупки
Бытовая химия 3
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 11:26
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607214, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Старая Пустынь, -, 12
Почтовый адрес
607214, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Старая Пустынь, -, 12
Контактный телефон
+7 83147 5-81-40
Факс
Адрес электронной почты
starpu@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Бытовая химия 3
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 00:00 GMT +328.11.2018 00:0028.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77481Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бытовая химия 3
Начальная цена
122 798,15
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Нижегородская область, Арзамасский район, п.Старая ПустыньРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
безналичный расчет путем перечисления денежных средств на расчетный счет поставщика
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Адрес местонахождения
607214, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Старая Пустынь, -, 12
Адрес местонахождения
607214, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Старая Пустынь, -, 12
Адрес местонахождения
607214, Российская Федерация, Нижегородская область, Арзамасский район, пос. Старая Пустынь, -, 12
Кол-во: 80.000