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    Главная / Торги / Поставка офисной техники для ГБПОУ КМК

    Поставка офисной техники для ГБПОУ КМК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77480Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77480

    Наименование закупки

    Поставка офисной техники для ГБПОУ КМК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 09:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КУЛЕБАКСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК

    Юридический адрес

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Почтовый адрес

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Контактный телефон

    +7 83176 5-13-11

    Факс

    Адрес электронной почты

    kulmk@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной техники для ГБПОУ КМК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 10:00 GMT +328.11.2018 10:0028.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77480Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной техники для ГБПОУ КМК

    Начальная цена

    82 400,47

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.о.г. Кулебаки ул.Адмирала Макарова д.25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет, в течении 10 дней после поставки. Доставка осуществляется за счет поставщика .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ КМК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ КМК

    Адрес местонахождения

    607010, Российская Федерация, Нижегородская область, Кулебаки, Адмирала Макарова, 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Принтер лазерный Brother HL-1112R черный"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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