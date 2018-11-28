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    Главная / Торги / Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 05:0028.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77448Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77448

    Наименование закупки

    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 08:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 05:00 GMT +328.11.2018 05:0028.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77448Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка материалов для новогоднего оформления объектов Администрации ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    287 882,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, Г. Томск, пр. Фрунзе, 9 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 30 календарных дней с даты получения продукции на склад Грузополучателя, на основании товарных накладных (товарно-транспортных накладных).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Гирлянда светодиодная нить 303-155 синяя, постоянное свечение IP65 10М 220В прозрачный провод"

    Кол-во: 80.000

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