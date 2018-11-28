Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчёты за товар , производятся в порядке перевода денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА: предварительная оплата в размере 50 % от стоимости товара в течение 20 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, оставшуюся сумму в размере 50 % ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 20 календарных дней с момента фактического принятия товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ в с. Соболево Камчатского края.