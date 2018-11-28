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    Главная / Торги / Спецодежда и спецобувь

    Спецодежда и спецобувь

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 14:0028.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77447Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77447

    Наименование закупки

    Спецодежда и спецобувь

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 03:07

    Документация процедуры

    Запрос_цен_спецодежда_и_спецобувь_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Юридический адрес

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    Почтовый адрес

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Контактный телефон

    +7 4152 24-10-04 доб. 9

    Факс

    +7 4152 24-10-09 доб. 6

    Адрес электронной почты

    voroncova@gazprom.kamchatka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Крутиков Игорь Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    спецодежда

    Список лотов

    Лот

    Спецодежда и спецобувь

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 14:00 GMT +328.11.2018 14:0028.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77447Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Спецодежда и спецобувь

    Начальная цена

    457 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, Камчатский край, с. Соболево, склад ОАО "Камчатгазпром"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчёты за товар , производятся в порядке перевода денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА: предварительная оплата в размере 50 % от стоимости товара в течение 20 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, оставшуюся сумму в размере 50 % ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 20 календарных дней с момента фактического принятия товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ в с. Соболево Камчатского края.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Адрес местонахождения

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Костюм защитный мужской Оператор для защиты от пониженных температур из антистатической ткани"

    Кол-во: 1.000

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    Прием заявок:
    07.12.2018 09:30(GMT+03:00)
    558 150
    Лоты:
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    Регион:
    Краснодарский край
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