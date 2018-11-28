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Наименование закупки
Спецодежда и спецобувь
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
23.11.2018 03:07
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
Почтовый адрес
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Контактный телефон
+7 4152 24-10-04 доб. 9
Факс
+7 4152 24-10-09 доб. 6
Адрес электронной почты
voroncova@gazprom.kamchatka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Крутиков Игорь Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Спецодежда и спецобувь
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 14:00 GMT +328.11.2018 14:0028.11.2018 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77447Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Спецодежда и спецобувь
Начальная цена
457 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, Камчатский край, с. Соболево, склад ОАО "Камчатгазпром"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчёты за товар , производятся в порядке перевода денежных средств на расчетный счет ПОСТАВЩИКА: предварительная оплата в размере 50 % от стоимости товара в течение 20 календарных дней с момента подписания договора обеими сторонами, оставшуюся сумму в размере 50 % ПОКУПАТЕЛЬ перечисляет в течение 20 календарных дней с момента фактического принятия товара на склад ПОКУПАТЕЛЯ в с. Соболево Камчатского края.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Кол-во: 1.000