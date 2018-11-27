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Наименование закупки
Поставка резцов и пластин токарных для Ноябрьского УИРС
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 19:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Почтовый адрес
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Контактный телефон
+7 812 609-68-08
Факс
Адрес электронной почты
e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмин Антон Борисович
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка резцов и пластин токарных для Ноябрьского УИРС
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 07:00 GMT +327.11.2018 07:0027.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77443Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка резцов и пластин токарных для Ноябрьского УИРС
Начальная цена
239 666,25
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, Тюменская обл., ЯНАО, 446 км автодороги Сургут-Салехард, ООО "Газпром добыча Ноябрьск" КГП (Комсомольский газовый промысел) ЦКРС № 1 Ноябрьское УИРС ООО "Газпром подземремонт Уренгой"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата поставляемого Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных. Строгое соответствие условиям ЦЗ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
Адрес местонахождения
196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н
Кол-во: 2.000