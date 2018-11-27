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    Главная / Торги / Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN

    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 07:0027.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77441Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77441

    Наименование закупки

    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 18:33

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018_с_СКЗ.doc

    Феникс_МЧС_о_запрещении_самоспасателей_без_пожтеста-1.pdf

    описание_ГДЗК-EN.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 07:00 GMT +327.11.2018 07:0027.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77441Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка самоспасателей фильтрующих ГДЗК-EN

    Начальная цена

    499 998,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, 196128, г. Санкт-Петербург, улица Благодатная,д.10, стр 1, помещение 18-Н. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставляемого Товара производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течении 30 календарных дней с момента получения надлежащим образом оформленных оригиналов счетов-фактур, товарных накладных.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект газодымозащитный ГДЗК-EN Самоспасатель фильтрующий. ОАО "ЭХ МЗ им Н.Д. Зелинского""

    Кол-во: 200.000

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