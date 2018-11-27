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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Сетевое хранилище и жесткие диски
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 16:49
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Почтовый адрес
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Контактный телефон
+7 495 771-99-99
Факс
Адрес электронной почты
demidovaa01@cbr.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ковалев Владимир Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сетевое хранилище и жесткие диски
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 09:00 GMT +327.11.2018 09:0027.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77419Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сетевое хранилище и жесткие диски
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Свободы дом 57 корп 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Отсрочка платежа 10 раб. дней Доставка должна быть включена в стоимость товара
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Банк России
Все закупки и тендеры Банк России
Адрес местонахождения
107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12
Кол-во: 3.000