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    Главная / Торги / Хозяйственные средства Сочи

    Хозяйственные средства Сочи

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 00:0027.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77418Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77418

    Наименование закупки

    Хозяйственные средства Сочи

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 16:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Хозяйственные средства Сочи

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 00:00 GMT +327.11.2018 00:0027.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77418Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хозяйственные средства Сочи

    Начальная цена

    95 596,12

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Красная Поляна, Горно-туристический центр "Газпром", офис "Газпром социнвест"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага туалетная LUSCAN Professional 396249 двухслойная 24РУЛ/УПАК белая"

    Кол-во: 12.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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