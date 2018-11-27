www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Оказание услуг по проведению полного пердварительного медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 16:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Почтовый адрес
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Контактный телефон
+7 831 292-89-11
Факс
Адрес электронной почты
pni@soc.avto.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по проведению полного пердварительного медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 08:00 GMT +327.11.2018 08:0027.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77409Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по проведению полного пердварительного медицинского осмотра сотрудников ГБУ "Автозаводский ПНИ".
Начальная цена
5 040,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Автозаводский район.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
За оказанные медицинские Услуги Заказчик производит оплату путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета согласно Акту выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с даты предоставления Исполнителем надлежаще оформленных документов для проведения оплаты.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Все закупки и тендеры ГБУ АВТОЗАВОДСКИЙ ПНИ
Адрес местонахождения
603142, Российская Федерация, Нижегородская область, город Нижний Новгород, Космическая, 38
Кол-во: 1.000