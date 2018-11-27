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    Главная / Торги / поставка скоросшивателей

    поставка скоросшивателей

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 00:0027.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77365Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77365

    Наименование закупки

    поставка скоросшивателей

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 14:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    +7 831 432-88-80

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc@sandy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка скоросшивателей

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 00:00 GMT +327.11.2018 00:0027.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77365Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка скоросшивателей

    Начальная цена

    54 920,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Родионова, 194Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик осуществляет поставку и разгрузку товара своими силами и средствами. Порядок оплаты: без аванса, безналичный расчет, в течение 15 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной, и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Папка-скоросшиватель Brauberg белая с металлическим механизмом сшивания картон мелованный А4 до 200ЛИСТ 320Г/М² 121512"

    Кол-во: 4000.000

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