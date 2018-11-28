Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"( грибы, помидора, огурцы)

    Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"( грибы, помидора, огурцы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 08:3028.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77360Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77360

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"( грибы, помидора, огурцы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 14:40

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОРОДЕЦКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Юридический адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Почтовый адрес

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Контактный телефон

    +7 83161 2-78-57

    Факс

    +7 83161 2-78-57

    Адрес электронной почты

    internat_gorodez@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"( грибы, помидора, огурцы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 08:30 GMT +328.11.2018 08:3028.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77360Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания для нужд ГБУ "Городецкий ПНИ"( грибы, помидора, огурцы)

    Начальная цена

    45 035,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г. Городец, ул. Речников, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставка товар в течении 10 дней с даты заключения договора. Условия оплаты-безналичный расчет с расчетного счёта Заказчика на расчетный счет Поставщика, аванс не предусмотрен, оплата осуществляется по факту поставки Товара в течение 15 (пятнадцати) банковских дней со дня представления документов на оплату выставленных в соответствии с документами о приемке. Условия доставки - по месту нахождения Заказчика, включая погрузку, разгрузку, перемещение в указанное Заказчиком место.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "ГОРОДЕЦКИЙ ПНИ"

    Адрес местонахождения

    606501, Российская Федерация, Нижегородская область, Городецкий район, Городец, Речников, 7

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Огурцы свежие"

    Кол-во: 31.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики
    Позвонить