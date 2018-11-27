Условия договора

Условия оплаты и доставки

плата производится с отсрочкой платежа до 15 календарных дней с момента поставки товара. товар должен быть поставлен в срок, не позднее 30 декабря 2018 года. В стоимость товара входят все расходы, связанные с поставкой товара, в том силе налоги и сборы.