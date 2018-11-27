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    Главная / Торги / Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.

    Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 09:0027.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77345Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77345

    Наименование закупки

    Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 14:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 09:00 GMT +327.11.2018 09:0027.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77345Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.

    Начальная цена

    243 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата по факту предоставления прав, в течение 30 дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "База данных сметно-нормативная «Федеральная сметно- нормативная база ценообразования в строительстве ФСНБ-2001 редакции 2017 года»"

    Кол-во: 1.000

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