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Наименование закупки
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 14:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Контактный телефон
+7 499 580-19-84
Факс
+7 499 580-19-07
Адрес электронной почты
kom@gptrans.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Колобанова Ольга Михайловна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 09:00 GMT +327.11.2018 09:0027.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77345Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение неисключительных прав использования программных продуктов ТСНБ ТЕР, ФСНБ-2001 редакция 2017г. для нужд Администрации и филиалов ООО "Газпромтранс" в 2018-2019гг.
Начальная цена
243 700,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, 108814, г. Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, д. 101Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
оплата по факту предоставления прав, в течение 30 дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпромтранс"
Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"
Адрес местонахождения
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16
117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48
Кол-во: 1.000