Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

    Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 10:0027.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77330Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77330

    Наименование закупки

    Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 11:29

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Госудраственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Борский Губернский колледж"
    Все закупки и тендеры ГБПОУ БГК

    Юридический адрес

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27

    Почтовый адрес

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27

    Контактный телефон

    +7 83159 6-55-27

    Факс

    Адрес электронной почты

    borteh@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 10:00 GMT +327.11.2018 10:0027.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77330Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

    Начальная цена

    109 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, автозаправочная станция/автозаправочный комплекс (далее – АЗС) или любая другая точка обслуживания, на которой осуществляется реализация товара держателям карт. Перечень АЗС Поставщика (не менее семи АЗС на территории г. Бор, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области), в том числе г.Бор (не менее трех АЗС), обслуживающих по топливным картам.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары Заказчиком на АЗС с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБПОУ БГК
    Все закупки и тендеры ГБПОУ БГК

    Адрес местонахождения

    606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бензин автомобильный неэтилированный АИ-92 К5 Октановое число 92,0 , массовая доля серы 10.0. ГОСТ 32513-2013"

    Кол-во: 2000.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЗАО "ЦТПС"
    Ценовой запрос № 69752
    поставка топлива
    поставка топлива
    69752
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 13:00(GMT+03:00)
    496 885
    Лоты:
    1
    Регионы 3:
    Тульская область
    Все регионы
    Тульская область, Вологодская область, Коми Республика
    ГКУ "СРЦН г. Выкса"
    Ценовой запрос № 78106
    Топливо
    Топливо
    78106
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    05.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    51 678
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБПОУ НТОТ
    Ценовой запрос № 78489
    Бензин автомобильный АИ-92
    Бензин автомобильный АИ-92
    78489
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    736 864 402
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГКУ НО "Центр охраны животного мира"
    Ценовой запрос № 78548
    Поставка автомобильного топлива
    Поставка автомобильного топлива
    78548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.12.2018 00:00(GMT+03:00)
    76 637
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Ценовой запрос № 78987
    Поставка бензина и Дизельного топлива в 2019 году
    Поставка бензина и Дизельного топлива в 2019 году
    78987
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    12.12.2018 08:00(GMT+03:00)
    388 070
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 79428
    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.
    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники...
    79428
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    248 230
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ООО "Газпромтранс"
    Ценовой запрос № 79423
    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники Сургутского филиала ООО "Газпромтранс" в период с 01.12.2018 по 31.12.2018 гг.
    Поставка нефтепродуктов через сеть АЗС для заправки автотранспорта, специальной техники...
    79423
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    17.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    248 230
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тюменская область
    ГБПОУ УИЭТ
    Ценовой запрос № 79798
    Закупка автомобильного топлива
    Закупка автомобильного топлива
    79798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.12.2018 09:00(GMT+03:00)
    438 983 048
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить