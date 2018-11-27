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Наименование закупки
Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 11:29
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27
Почтовый адрес
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27
Контактный телефон
+7 83159 6-55-27
Факс
Адрес электронной почты
borteh@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 10:00 GMT +327.11.2018 10:0027.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77330Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года
Начальная цена
109 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, автозаправочная станция/автозаправочный комплекс (далее – АЗС) или любая другая точка обслуживания, на которой осуществляется реализация товара держателям карт. Перечень АЗС Поставщика (не менее семи АЗС на территории г. Бор, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области), в том числе г.Бор (не менее трех АЗС), обслуживающих по топливным картам.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Заказчик производит оплату за фактически полученные Товары Заказчиком на АЗС с использованием Карт в отчетном месяце на основании счета Поставщика, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не позднее 15 (Пятнадцатого) числа месяца следующего за отчетным.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБПОУ БГК
Все закупки и тендеры ГБПОУ БГК
Адрес местонахождения
606443, Российская Федерация, Нижегородская область, Бор, Мира, 27
Кол-во: 2000.000