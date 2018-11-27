Поставка горюче-смазочных материалов в 1 квартале 2019 года

Условия договора

Адрес поставки

Нижегородская область, автозаправочная станция/автозаправочный комплекс (далее – АЗС) или любая другая точка обслуживания, на которой осуществляется реализация товара держателям карт. Перечень АЗС Поставщика (не менее семи АЗС на территории г. Бор, г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области), в том числе г.Бор (не менее трех АЗС), обслуживающих по топливным картам.Рассчитать логистику >