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    Главная / Торги / Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 23:0027.11.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77327Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77327

    Наименование закупки

    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 11:23

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Юридический адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Почтовый адрес

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Контактный телефон

    +7 812 600-90-21

    Факс

    +7 812 334-70-29

    Адрес электронной почты

    Y.Gagarinskiy@gpia.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гагаринский Юрий Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Амурская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 23:00 GMT +327.11.2018 23:0027.11.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77327Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"

    Начальная цена

    145 236,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Амурская область, Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 6/1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течении 60 дней после доставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром социнвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"

    Адрес местонахождения

    197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф офисный Практик СВ-12 металлический 850х460х1860ММ 4 полки 2 двери"

    Кол-во: 14.000

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