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Наименование закупки
Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 11:23
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Почтовый адрес
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Контактный телефон
+7 812 600-90-21
Факс
+7 812 334-70-29
Адрес электронной почты
Y.Gagarinskiy@gpia.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гагаринский Юрий Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
27.11.2018 23:00 GMT +327.11.2018 23:0027.11.2018 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77327Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка архивных шкафов для нужд ООО "Газпром социнвест"
Начальная цена
145 236,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Амурская область, Амурская область, г. Свободный, ул. 50 лет Октября, д. 6/1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится в течении 60 дней после доставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром социнвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром социнвест"
Адрес местонахождения
197022, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Аптекарская наб., 20А
Кол-во: 14.000