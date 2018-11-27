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    Главная / Торги / Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 05:0027.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77319Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77319

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 10:55

    Документация процедуры

    Проект_договора_ТО_и_Р_камри,хайс_для_гпб.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Юридический адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Почтовый адрес

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Контактный телефон

    +7 3822 61-28-68

    Факс

    +7 3822 61-22-20

    Адрес электронной почты

    okunkovuv@vostokgazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Окуньков Юрий Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 05:00 GMT +327.11.2018 05:0027.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77319Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства

    Начальная цена

    3 072 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, г.ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Работ осуществляется Заказчиком на 10-й календарный день, начиная с даты, следующей за датой приемки Работ. Если дата оплаты, определенная таким образом, приходится на праздничный или выходной день, оплата осуществляется в первый рабочий день, следующий за датой оплаты.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Наименование заказчика

    АО "Газпром добыча Томск"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром добыча Томск"

    Адрес местонахождения

    634009, Российская Федерация, Томская область, Томск, Большая Подгорная, 73

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей импортного производства"

    Кол-во: 192.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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