www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 12:20
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 3822 60-30-65
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
tender@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бородовицын Петр Николаевич
Место рассмотрения предложений
Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Иркутская область
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
29.11.2018 20:00 GMT +329.11.2018 20:0029.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77305Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)
Начальная цена
488,98
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Челябинская область,Тюменская область,Иркутская область, пос. Магистральный, г. Киренск, пос. Юбилейный, с. Толон (Республика Саха (Якутия)) и УКПГ-2 Ковыктинского ГКМРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата за ОПИ производится в течении двухмесяцев, следущих за последнем днем месяца, в котором подписаны отчетные документы за поставку ОПИ
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 1.000