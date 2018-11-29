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    Главная / Торги / Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)

    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.11.2018 20:0029.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77305Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77305

    Наименование закупки

    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 12:20

    Документация процедуры

    Техническое_задание.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область, Закупки и тендеры Тюменская область, Закупки и тендеры Иркутская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    29.11.2018 20:00 GMT +329.11.2018 20:0029.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77305Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Добыча ОПИ (заготовка мягкого грунта)

    Начальная цена

    488,98

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область,Тюменская область,Иркутская область, пос. Магистральный, г. Киренск, пос. Юбилейный, с. Толон (Республика Саха (Якутия)) и УКПГ-2 Ковыктинского ГКМРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата за ОПИ производится в течении двухмесяцев, следущих за последнем днем месяца, в котором подписаны отчетные документы за поставку ОПИ

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный из отсевов дробления Отсев щебня фракция 0-5 мм II группа"

    Кол-во: 1.000

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