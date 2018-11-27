Поставка репелентов для нужд ООО "Газпром добыча Краснодар"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Доставка товара входит в стоимость договора. Расчеты за товар осуществляются путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 30 календарных дней с даты подписания товарной накладной Покупателем. Форма оплаты – безналичная. Днем оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.