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    Главная / Торги / Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 08:0027.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77294Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77294

    Наименование закупки

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 10:30

    Документация процедуры

    Техническое_задание_(ТО_и_заправка)_на_2018_г_дополнительное.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Юридический адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Почтовый адрес

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Контактный телефон

    +7 83177 4-80-87

    Факс

    +7 83177 4-80-87

    Адрес электронной почты

    lazurn@narod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вздышкин Александр Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 08:00 GMT +327.11.2018 08:0027.11.2018 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77294Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607033, Нижегородская обл., городской округ город Выкса, детский центр «Лазурный» Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15-ти рабочих дней с момента подписания документа о приёмке.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"
    Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный"

    Адрес местонахождения

    607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", -

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание оргтехники - ремонт компьютерной и офисной техники"

    Кол-во: 1.000

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