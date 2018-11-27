Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал Номер закупки 77294 Наименование закупки Выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту оргтехники, электронных вычислительных машин и используемого совместно с ними периферийного оборудования (ремонт и сопровождение компьютерной и офисной техники, заправку картриджей). Валюта процедуры RUB Способ закупки Ценовой запрос Способ реализации Дата публикации

Документация процедуры Техническое_задание_(ТО_и_заправка)_на_2018_г_дополнительное.doc

Организатор Наименование организатораОрганизатор Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детский санаторно-оздоровительный образовательный центр"Лазурный" (круглогодичного действия)"

Все закупки и тендеры ГБУДО ДСООЦ "Лазурный" Юридический адрес 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", - Почтовый адрес 607033, Российская Федерация, Нижегородская область, Выкса, Детский центр "Лазурный", - Контактный телефон +7 83177 4-80-87 Факс +7 83177 4-80-87 Адрес электронной почты lazurn@narod.ru Ф.И.О. контактного лица Вздышкин Александр Викторович Место рассмотрения предложений Закупки и тендеры Нижегородская область Ключевые слова: ремонт

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru