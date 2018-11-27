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    Главная / Торги / Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

    Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.11.2018 07:0027.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77288Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77288

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 09:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Юридический адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    Почтовый адрес

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Контактный телефон

    +7 34241 7-68-25

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    vahrushev@ptg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Вахрушев Сергей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    27.11.2018 07:00 GMT +327.11.2018 07:0027.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77288Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

    Начальная цена

    174 135,58

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Пермский край, Пермский край, г.Чайковский, промышленная зона «Сутузово», база по хранению и реализации МТР УМТС и К – филиал ООО «Газпром трансгаз Чайковский»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Днем исполнения обязательств считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 (тридцать) календарных дней. Сумма договора не должна превышать 500 тыс.руб. с НДС

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЧАЙКОВСКИЙ

    Адрес местонахождения

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30,

    617760, КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г ЧАЙКОВСКИЙ, Б-Р ПРИМОРСКИЙ, ДОМ 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шкаф для газовых баллонов ШГБК 2000х1000х570 металлический усиленный"

    Кол-во: 3.000

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