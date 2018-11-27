Поставка оборудования для укомплектования сварочного поста ГКС ООО "Газпром трансгаз Чайковский" в 2018 году.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату поставляемой по настоящему договору продукции путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в срок не более 30 (тридцати) календарных дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по договору. Днем исполнения обязательств считается последнее число месяца срока исполнения обязательств. Если последний день срока приходится на нерабочий и/или праздничный день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. В случае нарушения Поставщиком установленного договором срока исполнения обязательств, срок оплаты продлевается, соответственно, на следующие 30 (тридцать) календарных дней. Сумма договора не должна превышать 500 тыс.руб. с НДС