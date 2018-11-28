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    Главная / Торги / Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений в зданиях Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений в зданиях Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 03:0028.11.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77281Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77281

    Наименование закупки

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений в зданиях Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 07:22

    Документация процедуры

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Прил_1_(Техническое_задание).docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений в зданиях Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 03:00 GMT +328.11.2018 03:0028.11.2018 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77281Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по дератизации и дезинсекции помещений в зданиях Отделения Хабаровск Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. М-Амурского, 42; г. Хабаровск, ул. М-Амурского, 21; г. Хабаровск, ул. Воронежская, 154; г. Хабаровск, ул. Первостроителей, 19. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договору

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "услуги по дератизации и дезинсекции"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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