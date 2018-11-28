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    Главная / Торги / Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 04:0028.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77279Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77279

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 07:19

    Документация процедуры

    Прил_2_(Рекомендуемая_форма).docx

    Прил_1_(Техническое_задание).docx

    Запрос_информации_для_ЭТП.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Дальневосточное главное управление Центрального банка Российской Федерации
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Юридический адрес

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    Почтовый адрес

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Контактный телефон

    +7 423 227-74-68

    Факс

    Адрес электронной почты

    05dguUOZiE@cbr.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Магаданская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 04:00 GMT +328.11.2018 04:0028.11.2018 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77279Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание автоматизированных откатных ворот «ЗАБРАЛО» Отделения Магадан Дальневосточного главного управления Центрального банка Российской Федерации

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Магаданская область, 685000, г. Магадан, ул. Пушкина, 4Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Согласно договора

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Дальневосточное ГУ Банка России
    Все закупки и тендеры Дальневосточное ГУ Банка России

    Адрес местонахождения

    107016, Российская Федерация, Москва, Неглинная, 12

    690990, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 71

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "техническое обслуживание откатных ворот"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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