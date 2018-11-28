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    Главная / Торги / ТОиТР 148080

    ТОиТР 148080

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 17:0028.11.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77269Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77269

    Наименование закупки

    ТОиТР 148080

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    22.11.2018 03:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Индивидуальный предприниматель Малохатько Владимир Степанович
    Все закупки и тендеры ИП Малохатько В.С.

    Юридический адрес

    681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10

    Почтовый адрес

    681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10

    Контактный телефон

    +7 924 226-87-74

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    a2268774@yandex.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Малохатько Владимир Степанович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Хабаровский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ТОиТР 148080

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 17:00 GMT +328.11.2018 17:0028.11.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77269Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ТОиТР 148080

    Начальная цена

    24 490,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46/3 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Частичная оплата в виде 30% при поступлении и соответствии деталей, остаток перечисляется в течение 2 недель с момента поступления запчастей

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ИП Малохатько В.С.
    Все закупки и тендеры ИП Малохатько В.С.

    Адрес местонахождения

    681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Запчасть; Запчасть: Фильтр масляный ДВС; Тип: масляный ДВС; Артикул: 600-211-1291; Производитель: Komatsu"

    Кол-во: 1.000

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