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Наименование закупки
ТОиТР 148080
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
22.11.2018 03:27
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10
Почтовый адрес
681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10
Контактный телефон
+7 924 226-87-74
Факс
--
Адрес электронной почты
a2268774@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малохатько Владимир Степанович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР 148080
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
28.11.2018 17:00 GMT +328.11.2018 17:0028.11.2018 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77267Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР 148080
Начальная цена
32 076,76
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Кирова, 46/3Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Частичная оплата в виде 30% при поступлении и соответствии деталей, остаток перечисляется в течение 2 недель с момента поступления запчастей
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ИП Малохатько В.С.
Все закупки и тендеры ИП Малохатько В.С.
Адрес местонахождения
681000, Российская Федерация, Хабаровский край, Комсомольск-на-Амуре, Пионерская, 68-10
Кол-во: 38.000