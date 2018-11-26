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    Главная / Торги / Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77263Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77263

    Наименование закупки

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 17:25

    Документация процедуры

    ведомости_работ.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77263Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования

    Начальная цена

    497 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Сочи, Лазаревский р-н, ул.Сибирская, д.6.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течении 30 календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта выполненных работ (услуг).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание медицинского оборудования"

    Кол-во: 1.000

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