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    Главная / Торги / Лесоматериалы для Смоленского ЛПУ 5 КРХС

    Лесоматериалы для Смоленского ЛПУ 5 КРХС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77254Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77254

    Наименование закупки

    Лесоматериалы для Смоленского ЛПУ 5 КРХС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 19:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Контактный телефон

    +7 812 455-12-00

    Факс

    +7 812 455-10-32

    Адрес электронной почты

    ltg@spb.ltg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шафранский Андрей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Смоленская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Лесоматериалы для Смоленского ЛПУ 5 КРХС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77254Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лесоматериалы для Смоленского ЛПУ 5 КРХС

    Начальная цена

    498 942,56

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Смоленская область, Объект ГО на ГРС "Смоленская" ГРЭС (Озерный) Смоленская обл, Духовщинский район, д. Спас-Углы, далее дорога вдоль газопровода с привязкой по километрам: 167 м3 на 23,5 км. ГОРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 30 дней с момента 100% поставки. Транспортные расходы и погрузо-разгрузочные работы осуществляются за счет поставщика и входят в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Санкт-Петербург"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, вн.тер. г. муниципальный округ Московская застава, ул. Варшавская, д.3, к.2, литера Б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лесоматериал круглый лиственных пород в хлыстах 18-24СМ 3-6.5М для лежневых дорог ГОСТ 9462-88"

    Кол-во: 167.000

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    414 000
    Лоты:
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    Регион:
    Томская область
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