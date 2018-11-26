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    Главная / Торги / Бумага вы ролях

    Бумага вы ролях

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 07:0026.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77240Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77240

    Наименование закупки

    Бумага вы ролях

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:51

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казённое учреждение Нижегородской области"Управление социальной защиты населения Шатковского района"
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-18-94

    Факс

    +7 83190 4-18-94

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Бумага вы ролях

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 07:00 GMT +326.11.2018 07:0026.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77240Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Бумага вы ролях

    Начальная цена

    399 875,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 Нижегородская область , Шатковский р-он, ул. Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Шатковского района
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бумага для копировально-множительной техники ролик Lomond XL Natural Canvas Dye 914ММх10М 400МКМ 1207012"

    Кол-во: 50.000

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