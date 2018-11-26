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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Наименование закупки
Услуги тепографии ( изготовление бланков заявлений на услуги)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 15:46
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Почтовый адрес
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Контактный телефон
+7 83190 4-18-94
Факс
+7 83190 4-18-94
Адрес электронной почты
uszn@soc.sht.nnov.ru
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги тепографии ( изготовление бланков заявлений на услуги)
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 07:00 GMT +326.11.2018 07:0026.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77237Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги тепографии ( изготовление бланков заявлений на услуги)
Начальная цена
53 140,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, 607700 Нижегородская область , Шатковский р-он, ул.Федеративная д. 6Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
УСЗН Шатковского района
Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района
Адрес местонахождения
607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6
Кол-во: 1000.000