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    Главная / Торги / проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина

    проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 09:0026.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77225Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77225

    Наименование закупки

    проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 16:10

    Документация процедуры

    Письмо_запрос_паводок.doc.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 09:00 GMT +326.11.2018 09:0026.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77225Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина

    Начальная цена

    119 999,83

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Приволжский район по берегу р.Кизань в 2 км южнее с ЯксатовоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата оказанных Исполнителем по настоящему договору услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки работ (услуг, продукции) по форме №АГП-6

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Услуги комплексные по устранению паводка"

    Кол-во: 183.500

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