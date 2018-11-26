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Наименование закупки
проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 16:10
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
Почтовый адрес
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Контактный телефон
+7 8512 23-03-76
Факс
+7 8512 23-03-77
Адрес электронной почты
azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жуков Андрей Петрович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 09:00 GMT +326.11.2018 09:0026.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77225Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проведение работ по устранению последствий паводка на территории ДОЦ им. А.С.Пушкина
Начальная цена
119 999,83
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская область, Приволжский район по берегу р.Кизань в 2 км южнее с ЯксатовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата оказанных Исполнителем по настоящему договору услуг производится Заказчиком путем перечисления денежных средств в рублях РФ на расчетный счет Исполнителя, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания обеими сторонами акта сдачи-приёмки работ (услуг, продукции) по форме №АГП-6
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"
Адрес местонахождения
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А
414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30
Кол-во: 183.500