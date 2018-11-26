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    Главная / Торги / Закупка видеокамер

    Закупка видеокамер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77219Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77219

    Наименование закупки

    Закупка видеокамер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    Почтовый адрес

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Контактный телефон

    +7 495 817-17-50

    Факс

    +7 495 817-17-81

    Адрес электронной почты

    zakupki@promgaz.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мовсисян Гайк Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка видеокамер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77219Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка видеокамер

    Начальная цена

    86 400,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Московская область, 142700, РФ, Московская область, Ленинский район, г. Видное, ул. Вокзальная, д. 23 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 15 рабочих дней после поставки товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром промгаз"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром промгаз"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 6

    142702, Российская Федерация, Московская область, Видное, Вокзальная, 23

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Видеокамера Panasonic HC-V760 MOS 12Мпикс 1920х1080 3ДЮЙМ 20/60 micro SD, micro SDHC, micro SDXC 64Гб 139x73x65ММ 350Г"

    Кол-во: 3.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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