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Наименование закупки
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 15:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Котовского, дом 1 корп 2 оф 26
Почтовый адрес
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Котовского, дом 1 корп 2 оф 26
Контактный телефон
+7 919 937-22-68
Факс
+7 3452 53-52-80
Адрес электронной почты
filial@rosmalenergo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Помазкин Андрей Викторович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 06:00 GMT +326.11.2018 06:0026.11.2018 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77214Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ТОиТР ООО "Газпром трансгаз Югорск"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Тюменская область, г. Надым ЯНАОРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Транспортные расходы включены в стоимость товара. Оплата производится через 90 дней после поступления товара в места поставки. НУТТиСТ заявка 132
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "РТЭС"
Все закупки и тендеры ООО "РТЭС"
Адрес местонахождения
625048, Российская Федерация, Тюменская область, Тюмень, Котовского, дом 1 корп 2 оф 26
Кол-во: 1.000