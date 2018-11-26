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Наименование закупки
Поставка детских новогодних подарков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 15:38
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Почтовый адрес
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Контактный телефон
+7 499 267-16-19
Факс
+7 499 267-30-76
Адрес электронной почты
V.Mikheeva@econom.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кисленко Николай Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка детских новогодних подарков
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 10:00 GMT +326.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77212Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка детских новогодних подарков
Начальная цена
253 169,81
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, ул. Старая Басманная д.20 стр.8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
30 календарных дней с даты поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
Адрес местонахождения
119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400
Кол-во: 2.000