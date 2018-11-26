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    Главная / Торги / Поставка детских новогодних подарков

    Поставка детских новогодних подарков

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77212Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77212

    Наименование закупки

    Поставка детских новогодних подарков

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:38

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ В ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Юридический адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Почтовый адрес

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Контактный телефон

    +7 499 267-16-19

    Факс

    +7 499 267-30-76

    Адрес электронной почты

    V.Mikheeva@econom.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кисленко Николай Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка детских новогодних подарков

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 10:00 GMT +326.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77212Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка детских новогодних подарков

    Начальная цена

    253 169,81

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Старая Басманная д.20 стр.8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    30 календарных дней с даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"
    Все закупки и тендеры ООО "НИИГАЗЭКОНОМИКА"

    Адрес местонахождения

    119311, Г МОСКВА, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, ДОМ 8, КОРПУС 1, КОМ 400

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Набор новогодний Игрушка-конфетница "Афанасий" с кондитерским вложением 755Г мягкая игрушка 16х18х30/37СМ"

    Кол-во: 2.000

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