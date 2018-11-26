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    Главная / Торги / Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77210Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77210

    Наименование закупки

    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:19

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 812 609-86-25

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    KuskovaYS@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кускова Юлия Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот

    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 10:00 GMT +326.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77210Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

    Начальная цена

    491 040,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская областьРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленных Продавцом УПД и/или счета-фактуры, товарной накладной по форме №ТОРГ-12 за отпущенный Товар в течение отчётного месяца. УПД и/или счет-фактура, товарная накладная по форме №ТОРГ-12 предоставляется Продавцом Покупателю не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае непредставления Продавцом указанных отчётных документов, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Покупатель вправе увеличить срок оплаты, предусмотренный настоящим пунктом на 30 (тридцать) календарных дней Выборка топлива производиться Покупателем на АГЗС Поставщика на территории Астраханской области

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пропан-бутан сжиженный ГОСТ Р 52087-2003"

    Кол-во: 19800.000

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