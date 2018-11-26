Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленных Продавцом УПД и/или счета-фактуры, товарной накладной по форме №ТОРГ-12 за отпущенный Товар в течение отчётного месяца. УПД и/или счет-фактура, товарная накладная по форме №ТОРГ-12 предоставляется Продавцом Покупателю не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае непредставления Продавцом указанных отчётных документов, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Покупатель вправе увеличить срок оплаты, предусмотренный настоящим пунктом на 30 (тридцать) календарных дней Выборка топлива производиться Покупателем на АГЗС Поставщика на территории Астраханской области