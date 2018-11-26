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Наименование закупки
Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 15:19
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 812 609-86-25
Факс
--
Адрес электронной почты
KuskovaYS@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кускова Юлия Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 10:00 GMT +326.11.2018 10:0026.11.2018 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77210Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заправка автотранспортых средств Астраханского ГПЗ
Начальная цена
491 040,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Астраханская область, Астраханская областьРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Расчеты между сторонами производятся путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Продавца до 30-го числа месяца, следующего за отчетным, на основании выставленных Продавцом УПД и/или счета-фактуры, товарной накладной по форме №ТОРГ-12 за отпущенный Товар в течение отчётного месяца. УПД и/или счет-фактура, товарная накладная по форме №ТОРГ-12 предоставляется Продавцом Покупателю не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за отчетным. В случае непредставления Продавцом указанных отчётных документов, в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчётным, Покупатель вправе увеличить срок оплаты, предусмотренный настоящим пунктом на 30 (тридцать) календарных дней Выборка топлива производиться Покупателем на АГЗС Поставщика на территории Астраханской области
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 19800.000