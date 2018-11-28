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    Главная / Торги / Поставка клапана регулирующего 25ч945нж с электроприводом для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.

    Поставка клапана регулирующего 25ч945нж с электроприводом для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.11.2018 09:0028.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77208Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77208

    Наименование закупки

    Поставка клапана регулирующего 25ч945нж с электроприводом для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    23.11.2018 11:14

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Юридический адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Контактный телефон

    +7 499 580-19-84

    Факс

    +7 499 580-19-07

    Адрес электронной почты

    kom@gptrans.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Колобанова Ольга Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Коми Республика

    Ключевые слова:

    клапан

    Список лотов

    Лот

    Поставка клапана регулирующего 25ч945нж с электроприводом для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.11.2018 09:00 GMT +328.11.2018 09:0028.11.2018 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77208Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка клапана регулирующего 25ч945нж с электроприводом для нужд Ухтинского филиала ООО "Газпромтранс" в 2018 г.

    Начальная цена

    54 737,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Коми Республика, Российская Федерация, 169319, Республика Коми, г. Ухта, проспект Ленина, д. 79 Ухтинский филиал ООО "Газпромтранс"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка до Заказчика силами и за счет Поставщика. Оплата в течение 30 дней со дня подписания ТОРГ-12

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпромтранс"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпромтранс"

    Адрес местонахождения

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 16

    117420, Российская Федерация, Москва, а/я, 48

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Клапан регулирующий односедельный 25ч945нж Dn15ММ PN1.6МПа чугун Kv4 ST mini 472.0-0TBBC/00"

    Кол-во: 1.000

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