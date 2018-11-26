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    Главная / Торги / Поставка песка

    Поставка песка

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 15:3026.11.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77187Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77187

    Наименование закупки

    Поставка песка

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 15:10

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Юридический адрес

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    628412

    Контактный телефон

    +7 3462 28-38-10

    Факс

    Адрес электронной почты

    telegraf@surgut.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка песка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 15:30 GMT +326.11.2018 15:3026.11.2018 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77187Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песка

    Начальная цена

    211 865,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, Тюменская область, г. Сургут, ул. Промышленная д.26 Управление по эксплуатации зданий и сооружений ООО «Газпром трансгаз Сургут»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчеты за поставленную продукцию в течение 30 календарных дней со дня приемки покупателем продукции и получения счета-фактуры Поставщика. Стоимость доставки включена в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ СУРГУТ

    Адрес местонахождения

    628408, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, ДОМ 1,

    628412

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песок строительный природный мелкозернистый 0.8-1.5ММ 1.5г/см3 1-10 м/сутки 0.2 %"

    Кол-во: 500.000

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