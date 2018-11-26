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    Главная / Торги / Сервер

    Сервер

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77171Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77171

    Наименование закупки

    Сервер

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 13:07

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Юридический адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Почтовый адрес

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Контактный телефон

    +7 83164 3-41-80

    Факс

    +7 83164 3-41-80

    Адрес электронной почты

    vrtcenter@gmail.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Сервер

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77171Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервер

    Начальная цена

    56 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, Воротынский район, п. Красная Горка, ул. Лесная, 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Безналичный расчет

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"

    Адрес местонахождения

    606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сервер Lenovo Flex System x240 M5 Compute Node, Xeon 10C E5-2660v3 105W 2.6GHz/2133MHz/25MB, 1x16GB, O/Bay 2.5in SAS"

    Кол-во: 1.000

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