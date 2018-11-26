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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Сервер
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Способ реализации
Дата публикации
21.11.2018 13:07
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15
Почтовый адрес
606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15
Контактный телефон
+7 83164 3-41-80
Факс
+7 83164 3-41-80
Адрес электронной почты
vrtcenter@gmail.com
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сервер
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.11.2018 00:00 GMT +326.11.2018 00:0026.11.2018 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77171Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении поставщика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сервер
Начальная цена
56 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Нижегородская область, Воротынский район, п. Красная Горка, ул. Лесная, 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Безналичный расчет
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
Все закупки и тендеры ГБУ "СРЦН ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОТЫНСКИЙ"
Адрес местонахождения
606278, Российская Федерация, Нижегородская область, Воротынский район, Красная Горка, Лесная, 15
Кол-во: 1.000