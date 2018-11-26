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    Главная / Торги / Поставка соли технической для Астраханского УИРС

    Поставка соли технической для Астраханского УИРС

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 12:0026.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77163Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77163

    Наименование закупки

    Поставка соли технической для Астраханского УИРС

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 12:53

    Документация процедуры

    Шаблон_договора_поставки_материалов_через_ЭТП_ГПБ__2018_с_СКЗ.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Юридический адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Почтовый адрес

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Контактный телефон

    +7 812 609-68-08

    Факс

    Адрес электронной почты

    e.stecenko@podzem-remont.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кузьмин Антон Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Поставка соли технической для Астраханского УИРС

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 12:00 GMT +326.11.2018 12:0026.11.2018 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77163Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка соли технической для Астраханского УИРС

    Начальная цена

    432 200,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Астраханская область, Красноярский район, улица Промышленный район монтажников, дом 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 60 дней с момента поставки Товара, доставка автотранспортом (нет возможности приема с ж.д. транспорта)

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром подземремонт Уренгой"

    Адрес местонахождения

    196128, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Благодатная, д. 10, стр. 1, помещение 18-Н

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Соль техническая поваренная ТУ-2152-045-00203944-2011"

    Кол-во: 50.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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