Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение двух месяцев/месяца, следующих/его за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя/Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) /в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя/Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства) (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) .