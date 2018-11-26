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    Главная / Торги / Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 20:0026.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77153Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77153

    Наименование закупки

    Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 13:05

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 3822 60-30-65

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    tender@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бородовицын Петр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 20:00 GMT +326.11.2018 20:0026.11.2018 20:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77153Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплекта аппаратуры селекторной связи для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск"

    Начальная цена

    491 644,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, УМТС и К ООО "Газпром трансгаз Томск", 634024, г.Томск, Речпорт грузовой, ул.Причальная, 13 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение двух месяцев/месяца, следующих/его за месяцем получения Продукции на склад Грузополучателя/Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) /в течение 30 календарных дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя/Объект поставки, на основании выставленных счетов-фактур и подписанных с 2-х сторон товарных накладных (в случае, если договор заключается с субъектом малого и среднего предпринимательства) (в случае выполнения монтажа, ПНР - указывается привязка к моменту подписания акта сдачи-приемки выполненных работ) .

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК"

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектующая часть Комплект узлов печатных БР-6102 №2 РЭКО-ВЕК"

    Кол-во: 3.000

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