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    Главная / Торги / Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ

    Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 08:3026.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77114Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77114

    Наименование закупки

    Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 11:48

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ДИСПАНСЕР"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Юридический адрес

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    Почтовый адрес

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Контактный телефон

    +7 831 282-16-28

    Факс

    Адрес электронной почты

    zakupki@nnood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Железин Олег Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    ремонт

    Список лотов

    Лот

    Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 08:30 GMT +326.11.2018 08:3026.11.2018 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77114Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ

    Начальная цена

    9 700,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Н.НовгородРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течении 30 дней со дня подписания акта оказанных услуг. Оказание услуг со дня подписания договора.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НОКОД"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НОКОД"

    Адрес местонахождения

    603126, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 190,

    603163, г. Нижний Новгород, ул. Деловая, д.11, корп.1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Техническое обслуживание и ремонт медицинского оборудования Услуги по ремонту маммографа "Маммо-4-МТ""

    Кол-во: 1.000

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