Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Калькулятор

    Калькулятор

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 07:0026.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77111Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77111

    Наименование закупки

    Калькулятор

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 11:47

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное казённое учреждение Нижегородской области"Управление социальной защиты населения Шатковского района"
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Юридический адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Почтовый адрес

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Контактный телефон

    +7 83190 4-18-94

    Факс

    +7 83190 4-18-94

    Адрес электронной почты

    uszn@soc.sht.nnov.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Калькулятор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 07:00 GMT +326.11.2018 07:0026.11.2018 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77111Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Калькулятор

    Начальная цена

    574,22

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, 607700 Нижегородская область, Шатковский р-он, р.п.Шатки , ул. Федеративная д.6Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется в течении 20 дней после оказания услуг и предоставлении акта оказания услуг.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    УСЗН Шатковского района
    Все закупки и тендеры УСЗН Шатковского района

    Адрес местонахождения

    607700, Российская Федерация, Нижегородская область, Шатковский район, Шатки, Федеративная, 6

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Калькулятор BCD-888 12-разрядный 155x28x205ММ"

    Кол-во: 1.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 265792
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    265792
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром телеком"
    Ценовой запрос № 264413
    Поставка канцелярских товаров
    Поставка канцелярских товаров
    264413
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    ООО "Газпром энергохолдинг"
    Ценовой запрос № 258822
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    Поставка канцелярских товаров для нужд ООО "Газпром энергохолдинг"
    258822
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО "ДРАГА"
    Ценовой запрос № 82675
    Моноблок
    Моноблок
    82675
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    29.01.2019 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва Город
    ГБПОУ СМТ
    Ценовой запрос № 84269
    Калькуляторы
    Калькуляторы
    84269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2019 08:00(GMT+03:00)
    1 490
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить