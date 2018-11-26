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    Главная / Торги / Организация занятий по футболу

    Организация занятий по футболу

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.11.2018 05:0026.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77105Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    77105

    Наименование закупки

    Организация занятий по футболу

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Способ реализации

    Дата публикации

    21.11.2018 11:13

    Документация процедуры

    Расчет_услуг.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Юридический адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    Почтовый адрес

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Контактный телефон

    +7 8512 23-03-76

    Факс

    +7 8512 23-03-77

    Адрес электронной почты

    azhukov@astrakhan-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жуков Андрей Петрович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Астраханская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Организация занятий по футболу

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.11.2018 05:00 GMT +326.11.2018 05:0026.11.2018 05:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 77105Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении поставщика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Организация занятий по футболу

    Начальная цена

    82 874,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Астраханская область, Спортивный зал поставщикаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится в течение 30 дней, следующих за отчетным месяцем

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Астрахань"

    Адрес местонахождения

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина/Бабушкина, 30/33, строения А

    414000, Российская Федерация, Астраханская область, Астрахань, Ленина, стр. 30

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Проведение занятий по физической культуре и спорту Организация занятий по футболу"

    Кол-во: 117.000

    Принять участие в торгахРасчет логистики

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    Поделиться
    Прием заявок:
    29.11.2018 05:00(GMT+03:00)
    82 875
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
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